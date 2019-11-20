БРЮССЕЛЬ, 20 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюзу необходимо создать соответствующую юридическую базу, определяющую стандарты работы аккумуляторных батарей, которые идут на европейский рынок, сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на конференции в среду.

"Нам нужно подготовить надлежащую европейскую юридическую базу, которая бы устанавливала стандарты для обязательных рабочих характеристик и критериев устойчивости для батареек, идущих на рынок ЕС", — сказал он.

Шефчович в конце сентября говорил, что будущее автомобильной отрасли не связано с дизельными двигателями, а основывается на технологиях в области аккумуляторных батарей, а также использовании в качестве топлива водорода. Ранее в ЕС был создан Альянс по батареям для развития этой отрасли. Шефчович отмечал в сентябре, что батареи – это не товар, а стратегический компонент будущих автомобилей, что батареи и программное обеспечение будут представлять собой 80% стоимости машин. И при этом азиатские производители не хотят экспортировать в Европу батареи, они хотят экспортировать сразу электрические автомобили, констатировал он.

Поэтому Шефчович считает, что Евросоюзу необходимо использовать окно возможностей, которое будет открыто еще в течение двух-трёх лет, чтобы продемонстрировать возможность массового производства внутри ЕС аккумуляторных батарей, и что они будут лучше, чем азиатские, более устойчивые, более "зеленые", с современным программным обеспечением.

При этом в настоящее время внутри Евросоюза создается лишь около 3% аккумуляторных батарей от общего глобального объема их производства, констатировал в среду Шефчович.