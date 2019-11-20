МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Алексея Конюшкова от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) по его просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

"Освободить Конюшкова Алексея Алексеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", — указывается в документе.

Как следует из информации на сайте Ростуризма, Конюшков был назначен на эту должность 10 марта 2015 года. Он курировал вопросы развития внутреннего и въездного туризма в соответствии с государственной стратегией развития туризма в РФ, реализации программы подготовки к чемпионату мира 2018 в части строительства и подготовки гостиниц для мероприятий чемпионата.