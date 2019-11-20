ВАШИНГТОН, 20 ноя /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную, несмотря на санкции и внутренние структурные ограничения, говорится в заявлении Джеймса Рофа, главы миссии фонда, посетившей РФ в рамках обсуждения с российскими властями экономической ситуации в стране.

"Общая экономическая ситуация в России может характеризоваться тремя основными факторами. Во-первых, сохранение прочной макроэкономической стабильности, поддерживающей экономическую деятельность за счет снижения неопределенности", — отмечается в заявлении.

В МВФ добавляют, что российские власти держат под контролем инфляцию, обеспечивают стабильность валютного курса. Тем не менее, несмотря ряд нацпроектов и реформ, поддерживаемых правительством, сохраняются и сдерживающие факторы в российской экономике. С одной стороны внутренние, такие как структурные ограничения, а с другой – внешние, в первую очередь, санкции. Санкции имеют "полномасштабный глубинный эффект, приводят к неуверенности бизнеса, сдерживая как иностранные, так и внутренние инвестиции", отмечает фонд. И добавляет, что санкции "снижают (темпы) рыночной интеграции России в международную систему".

Фонд подтвердил, что "среднесрочный прогноз для экономики остается сдержанным, и в течение следующих нескольких лет прогнозируется рост на уровне 2% или ниже".

МВФ также рекомендовал Центробанку РФ продолжить политику снижения процентных ставок, "с учетом того, что инфляция, как ожидается, останется ниже целевого уровня в течение 2020 года". Российскому правительству также рекомендовано "рассмотреть вопрос о принятии дополнительных бюджетных мер, благоприятствующих (экономическому) росту".

Фонд также высоко оценил "бюджетное правило", в соответствии с которым государственные доходы от повышения цен на нефть переводятся в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Благодаря такому подходу Россия успешно увеличивает национальное благосостояние и "страхует экономику от колебаний цен на нефть, тем самым стимулируя рост ненефтяного сектора", отмечает МВФ.

Фонд рекомендовал РФ продолжить практику вложения средств в иностранные активы. Что касается использования средств ФНБ внутри страны, то такой подход "должен ограничиваться жесткими рамками и иметь прочную систему управления для обеспечения рыночных ставок прибыли". Также фонд позитивно отозвался о мерах российских властей по очистке банковского сектора.