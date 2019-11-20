МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США считают, что текущая ставка на уровне 1,5-1,75% годовых окажет достаточную поддержку американской экономики, следует из протокола октябрьского заседания, опубликованного в среду.

"По итогам этой встречи большинство участников сочли текущую монетарную политику… способной поддержать умеренный экономический рост, сильный рынок труда и инфляцию вблизи целевой отметки в 2%", — говорится в протоколе ФРС.

Кроме того, в документе отмечается, что представители регулятора считают отрицательные процентные ставки неподходящим инструментом монетарной политики в США. По мнению членов ФРС, отрицательные ставки могут создать "сложность или искажение финансовой системы".

В протоколе также говорится, что участники позитивно оценивают перспективы экономического роста. По их мнению, уровень экономической активности будет расти, рынок труда оставаться сильным, а инфляция будет приближаться к отметке в 2%. Они также отметили, что геополитические риски, как и торговая неопределенность ослабли, хотя и продолжили влиять на экономику, а также сдерживать инвестиционные расходы и оказывать давление на экспорт.

"Риск того, что замедление мировой экономики будет продолжать оказывать давление на внутреннюю экономику, остается сильным", — говорится в протоколе регулятора.

По итогам заседания, прошедшего 29-30 октября, большинство членов ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли решение о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 10-11 декабря.