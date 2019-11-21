МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в третьем чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Доходы бюджета РФ прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 21,246 триллиона (17,7% ВВП) в 2021 году и 22,058 триллиона (17,2% ВВП) в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 20,634 триллиона (17,1% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году.

Бюджет сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", пояснял ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Устойчивость бюджетной системы значительно возросла, и это позволяет уверенно говорить о выполнении всех взятых на себя обязательств, говорил в свою очередь глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В третьем чтении депутаты также рассмотрят законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. Документ подготовлен с учетом оценки исполнения бюджета в текущем году и макроэкономической ситуации, а предлагаемые в нем изменения не меняют бюджетную политику, пояснял ранее Силуанов.

Доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей.

Профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% ВВП), что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов. Предполагается, что поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.