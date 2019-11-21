МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ.

В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирию.

Как поясняли ранее разработчики, депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев, к участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот налоговый режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что нужны изменения в законодательство, объем и количество которых станут ясны после того, как будут подведены итоги 2019 года, пояснял, в свою очередь, замминистра финансов Илья Трунин.

"Имеющаяся информация позволяет говорить, что эксперимент удачный, поскольку он создает стимулы для выхода людей из "тени", — заявил РИА Новости зампред бюджетного комитета Леонид Симановский. Тем не менее, по его словам, пока предлагается распространить эксперимент еще на 19 регионов, а не на все. "После подведения итогов и 2019 года, и первого квартала 2020 года, уже можно будет рассмотреть возможность применения этого режима по всей стране. Допускаю, что такое решение может быть принято в ходе ближайшей весенней сессии Госдумы", — сказал депутат.