МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Госдума рассмотрит в четверг в первом чтении правительственный законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК.

Кроме того, во исполнение поручений президента правительство наделяется полномочиями устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа.

Законопроект также уточняет порядок взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента.

Комитеты Госдумы по обороне и по финрынку рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

По оценке Минфина, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.