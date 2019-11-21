МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Рост налоговых поступлений в бюджет РФ в текущем году замедлился, но не прекратился — перечисления налогов за январь-октябрь 2019 года выросли на 7,9%, рассказал в интервью газете "Коммерсант" глава ФНС Михаил Мишустин.

"В текущем году, несмотря на разворот тренда цен на нефть в сторону снижения за январь, рост налоговых поступлений продолжается и за 10 месяцев 2019 года составил +7,9%", — сказал Мишустин. При том, что в 2017 и в 2018 году темпы прироста налоговых поступлений достигали исторических максимумов — они увеличивались соответственно на 20% и 23%.

Сдерживающий эффект на динамику поступлений в 2019 году, по словам Мишустина, вносят нефтегазовые доходы: в частности, рост поступлений НДПИ в результате снижения цен на нефть замедлился до 3,4%.

"Дополнительное влияние на динамику поступлений оказывает так называемый возвратный акциз, введенный в рамках "налогового маневра" с начала этого года. Это мера поддержки отечественной нефтепереработки и балансировки цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. За 10 месяцев 2019 года возвратный акциз составил 347 миллиардов рублей – а это два процентных пункта в динамике поступлений", — добавил Мишустин.

Налоговые поступления, не связанные с экспортом нефти и газа, по словам главы ведомства, за 10 месяцев выросли на 12,4%. Прежде всего, речь идет о поступлениях от НДС и налога на прибыль, которые увеличились за 10 месяцев почти на 1 триллион рублей.

"В частности, по НДС поступления увеличились на 16,7%, или на 498 миллиардов рублей. При этом повышение налоговой ставки, по нашим оценкам, обеспечило менее половины от прироста поступлений и, что важно, не привело к ускорению инфляции. В основе роста налога на прибыль — прибыли прибыльных предприятий, она увеличивается на 8%", — пояснил Мишустин.