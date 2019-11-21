МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба (ФНС) насчитала примерно 116 тысяч компаний-однодневок в России, их доля в общем числе юридических лиц в стране за три года сократилась в десять раз, рассказал глава налогового ведомства Михаил Мишустин.

"По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз: с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года количество таких компаний, к которым мы можем, пока предварительно, предъявлять вопросы как к потенциальным "однодневкам", осталось примерно 116 тысяч. Было – миллионы", — сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".

Налоговики определяют такие компании по совокупности признаков: это недостоверные сведения об адресе, собственнике, руководителе компании, отсутствие работников в компании, противоречивая отчетность, а также нестабильность в финансовых операциях.

Компании-однодневки, по его словам, создаются в основном для уклонения от уплаты налогов и мошеннических операций. "Вбросы товаров, созданных без уплаты налогов, реализация контрабанды, незаконные возмещения НДС — все это невозможно без компаний-однодневок", — пояснил Мишустин.

Компании, не сдающие налоговую отчетность и не обеспечивающие достоверность ключевых данных, попадают под категорию фиктивных, и ФНС исключает их из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "С начала 2016 года более 2 миллионов таких компаний было исключено из реестра. В итоге снизилось общее число юрлиц, фиктивные — просто ушли. По сведениям ноября 2019 года, действующих юрлиц в России 3,8 миллиона", — сказал Мишустин.

Работу в этом направлении ФНС планирует продолжить в ближайшие годы, но уже точечно, с использованием более совершенных аналитических инструментов, и рассчитывает на дальнейшее сжатие неформального сектора в экономике. "Динамику снижения уровня компаний с признаками неэффективности мы рассматриваем как эффективность борьбы с раковой опухолью. Эта часть неформального сектора должна сжиматься, легальный сектор — расти", — подчеркнул глава ФНС.