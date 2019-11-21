МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба России дорабатывает мобильное приложение для самозанятых "Мой налог", с тем чтобы с первого квартала 2020 года предоставить им возможность добровольно платить пенсионные взносы, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.

"Важно режим самозанятых гармонизировать с пенсионной системой. Мы сейчас над этим работаем: самозанятый гражданин в будущем сможет добровольно формировать свой пенсионный стаж прямо через приложение "Мой налог". Сейчас "самозанятые" ничего не уплачивают ПФР, в ставку налога только входит оплата в фонд ОМС", — сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".

"Нам принципиально важна добровольность выбора. Надеюсь, что в первом квартале 2020 года мы это сделаем", — подчеркнул он.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

В следующем году власти планируют распространить этот режим и на другие регионы РФ.