МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Налоговая отчетность для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН), использующих онлайн-кассы, будет отменена в ближайшее время, пообещал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.

Он отметил, что внедрение онлайн-касс, которые передают налоговикам данные о платежах в режиме реального времени, делает розничную торговлю абсолютно прозрачной для ФНС и позволяет отменить налоговую отчетность. "Все кассовые формы мы уже отменили. В ближайшее время будем отменять отчетность для тех организаций, которые работают на УСН по доходам, если они применяют кассовые аппараты. Это и есть одна из целей", — сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".

Сейчас, по данным ФНС, более 1,4 миллиона предпринимателей в России используют более 3,2 миллиона кассовых аппаратов с функцией онлайн-передачи данных. "В сутки пробивается более 200 миллионов чеков, все они онлайн сразу поступают на сервера ФНС, общая сумма — более 125 миллиардов рублей ежедневно", — сказал он.

В результате внедрения онлайн-касс ФНС фиксирует устойчивый рост уплаченного НДС в сфере розничной торговли — за два последних года он вырос на 50%, или на 124 миллиарда рублей.

Кроме того, по словам главы ФНС, такие кассы обеспечивают защиту прав потребителей. "Вы переходите на цифровые чеки, которые удобно хранить, получать в электронном виде и проверять с помощью мобильного приложения", — пояснил он. В среднем, по данным ведомства, граждане в день проверяют 720 тысяч электронных чеков через специальный сервис.

"Уже более 30 разработчиков используют сервис в своих приложениях. Это дает людям достаточно широкий спектр возможностей – от поиска наиболее привлекательных цен до контроля личного семейного бюджета", — заявил Мишустин.