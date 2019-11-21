МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Российские банки выступили против дополнительного регулирования комиссий за переводы с карты на карту: по их мнению, справедливые тарифы за такие операции эффективно может установить сам рынок. Принимать единые для всех банков решения по тарифам нужно аккуратно, а предложенные ЦБ меры нуждаются в дополнительном изучении, считают опрошенные РИА Новости кредитные организации.

Ранее в среду издание РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финрынка ЦБ Владимира Таможникова сообщило, что Банк России планирует вернуться к обсуждению размера комиссии за переводы с карты на карту. ЦБ стремится к тому, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли операция в одном банке (что чаще всего бесплатно) или между разными кредитными организациями.

"Мы не видим необходимости ввода дополнительного регулирования на переводы с карты на карту между банками", — сообщил РИА Новости руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Вопрос изменения тарифной политики при межбанковских переводах необходимо прорабатывать очень внимательно, с учетом всех факторов подчеркнул зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. По его мнению, в настоящее время тарифы находятся в сбалансированном состоянии для всех участников процесса. Инициатива регулятора нуждается в доработке с рассмотрением альтернативных решений, считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка "ФК Открытие" Михаил Щипков.

Регулирование межбанковских переводов всех типов лучше всего сделает сам рынок, согласился руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин. Если сравнивать затраты на переводы внутри банка и между банками, то существенную разницу составляет комиссия платежной системы, на которую банк не может значительно влиять, пояснил он. Это не позволяет рыночно обосновать гипотетическую одинаковую комиссию за эти виды переводов.

ФАС провела анализ тарифов и пришла к выводу о том, что взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка. "Специальные "заградительные барьеры" в виде повышенной стоимости услуг на межбанковские переводы не были выявлены", — вместе с тем отметили в ведомстве.