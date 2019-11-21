МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по развивающимся рынкам (EM) на следующий год до негативного из-за рисков вокруг торговли и геополитики, говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков агентства, рост на EM значительно замедлился в 2019 году, и прогноз по рынкам на 2020 год изменен на негативный из-за неопределенности в торговле и политике. При этом отдельные экономики в разной степени подвержены влиянию каждого из факторов неопределенности, отмечает агентство.

"Хотя риски рецессии находятся под вниманием во всем мире, мы не ожидаем ее прихода ни в одной из крупных развивающихся экономик, кроме Аргентины", — считает старший вице-президент Moody's Герсан Цурита (Gersan Zurita).

По его мнению, развивающиеся рынки продолжат демонстрировать в следующем году более сильный рост, чем развитые рынки: средний экономический рост для EM составит более 4,5% против менее чем 1,5% для развитых рынков. "Однако темпы роста значительно ниже их средних исторических уровней, особенно в таких крупных экономиках, как Мексика, Россия, Индия и Китай", — отметил эксперт.

Влияние глобальных рисков по-разному скажется в различных регионах и секторах, отмечает Moody's. Так, в странах Латинской Америки рост восстанавливается, при этом политические риски препятствуют структурным реформам в некоторых странах. Замедление мировой торговли в 2019 году вместе с этим негативно отразилось на секторах производства и экспорта в EM, отмечается в сообщении.