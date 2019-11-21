МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG после налогообложения по итогам завершившегося 30 сентября 2018-2019 финансового года составил 260 миллионов евро, что в 22 раза больше убытка в 12 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности группы.

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период составил 0,49 евро против убытка за прошлый фингод в 0,1 евро. Скорректированный показатель EBIT снизился в 1,8 раза, до 802 миллионов евро. Объем продаж по итогам года составил 41,996 миллиарда евро, что на 1% больше по сравнению с 2017-2018 фингодом.

Компания выразила опасения по поводу прогноза на текущий 2019-2020 фингод, так как экономическая и геополитическая неопределенность затрудняют ясность по поводу ожиданий. Согласно прогнозам ThyssenKrupp, скорректированный показатель EBIT останется на уровне завершившегося фингода, а затраты на реструктуризацию приведут к более высокому чистому убытку.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.