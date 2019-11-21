МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) в январе-октябре увеличила по сравнению с тем же периодом 2018 года перечисления в консолидированный бюджет РФ на 7,9%, до 18,9 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

"За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 18,9 триллиона рублей, это на 7,9%, или на 1,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. В федеральный бюджет поступило 10,5 триллиона рублей с ростом на 7,1%, или на 0,7 триллиона рублей", — сказал он, выступая на коллегии ФНС.

По словам главы службы, рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, замедление роста поступлений НДПИ до 3,4% и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (возвращено 347 миллиарда рублей).

"Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы, поступления которых в консолидированный бюджет РФ выросли на 12,4%, а в федеральный бюджет – на 18%", — отметил Мишустин.

Объем перечислений НДС составил 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%, или на 0,5 триллиона рублей), налога на прибыль организаций – 4 триллиона рублей (рост на 13,5%, или 0,5 триллиона рублей), НДФЛ – 3,1 триллиона рублей (рост на 8,4%, или 241 миллиард рублей).

В государственные внебюджетные фонды поступило 5,6 триллиона рублей, что на 9,7%, или на 495 миллиарда рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. "Это выше динамики заработной платы на 2,5 процентных пункта. В Пенсионный фонд поступило 4 триллиона рублей с ростом на 9%, или на 0,4 триллиона рублей", — добавил Мишустин.