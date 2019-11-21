МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 год — его профицит составит 1,4% ВВП, на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня, что обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.

Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей.

Закон предусматривает докапитализацию Россельхозбанка на 4,635 миллиарда рублей для сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы самого банка. На докапитализацию "Росагролизинга" будет направлено 1,973 миллиарда рублей в целях поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования для своевременного проведения сезонных полевых работ.

В целях обеспечения кредитования в рамках гособоронзаказа дополнительные ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, увеличиваются на 13,809 миллиарда рублей. На докапитализацию Объединенной двигателестроительной корпорации для разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 дополнительно выделено 10,554 миллиарда рублей.

Закон также предусматривает выделение 1,729 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114. В то же время сокращаются на 4 миллиарда рублей средства, предоставленные ОАК на финансовое обеспечение затрат в рамках проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на 185,7 миллиона рублей – на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов.

РЖД для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги получит почти 8,23 миллиарда рублей. АО "Дом.РФ" выделяется 4 миллиарда рублей на завершение строительства многоквартирных домов группы компаний СУ-155, 14,659 миллиарда рублей – на реализацию программы "Дальневосточная ипотека" и 5,41 миллиарда рублей – для докапитализации АО "Банк Дом.РФ".

БЮДЖЕТ РФ НА 2020-2022 ГОДЫ

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы. Учитывая нестабильность на мировых рынках, сохраняется механизм "бюджетного правила", который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности, указывал глава кабмина.

Согласно "бюджетному правилу", все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета нефтегазовых доходов, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.

Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно

Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах — 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год. Бюджет сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", заверял депутатов первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Основную часть заимствований Минфин планирует осуществить на внутреннем рынке — за счет этого в бюджет планируется привлечь 1,740 триллиона рублей в 2020 году, 1,549 триллиона в 2021 году и 1,826 триллиона в 2022 году. Программа внешних займов предусматривает размещение евробондов в пределах 3 миллиардов долларов в год. Американская валюта в документе используется номинально — Силуанов говорил, что по крайней мере в следующем году Россия в случае выхода на внешние рынки в долларах занимать не будет, возможны размещения в евро и юанях.