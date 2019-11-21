ОСТИН, 21 ноября — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп в среду посетил расположенный в городе Остин (штат Техас) завод по сборке новых стационарных компьютеров Apple Inc. В ходе визита на предприятие, где его сопровождал генеральный директор Apple Тим Кук, Трамп подверг критике усилия Китая, направленные на достижение соглашения о торговле.

Посещение завода состоялось в рамках кампании Белого дома, направленной на поддержку создания рабочих мест и роста экономики на фоне продолжающегося торгового конфликта с Пекином. После заявления о готовности сторон заключить соглашение "первой фазы" прошло уже почти шесть недель, однако особого прогресса в движении к его подписанию с тех пор достигнуто не было.

"Китай хотел бы заключить соглашение больше, чем я, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о реальности подписания соглашения до конца года. — Я пока не хочу его заключать, потому что считаю, что они пока не поднялись до того уровня, который мне нужен".

Президент также сказал, что рассматривает вопрос об освобождении Apple от очередного раунда пошлин на импорт из Китая. "Мы должны относиться к Apple примерно так же, как относимся к Samsung", — сказал он.

Как сообщают информированные источники, вопрос об освобождении смартфонов Apple от обложения повышенными пошлинами обсуждается в администрации президента США уже несколько месяцев. Одним из доводов в пользу такого решения является то, что Apple сильно зависит от производства и сборки в Китае, которые не могут быть быстро выведены из этой страны. Другой довод заключается в том, что США не хотят позволить Samsung получить преимущество над Apple из-за пошлин.

Еще более важным аргументом является желание избежать потенциальной негативной реакции на резкий рост цен на смартфоны Apple со стороны потребителей. В этой связи представители администрации Трампа пытаются определить такой уровень пошлин, который будет сочтен политически приемлемым.

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co., являющаяся одним из ключевых конкурентов Apple Inc., уже вывела производство своих смартфонов из Китая, что автоматически освобождает их от пошлин на китайский импорт.

Посещение завода Apple стало первым совместным публичным мероприятием Трампа и Кука с момента вступления Трампа в президентскую должность в 2017 году. В ходе предвыборной кампании нынешний американский президент решительно осуждал практику Apple, предпочитающей производить свою продукцию за рубежом. Трамп понаблюдал за процессом сборки новой модели Mac Pro и обсудил его с Куком и работниками завода.

На производственной линии в Остине работают более 500 человек, которые собирают стационарные компьютеры Apple стоимостью 6 000 долларов США по индивидуальным спецификациям заказчиков.

Поездка, целью которой было представить планы Apple по расширению производства в Техасе, совпала с важным днем в процедуре импичмента Дональда Трампа. В среду в американском конгрессе выступил постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд, который прямо заявил о причастности президента к оказанию давления на президента Украины, чтобы вынудить его инициировать расследования, выгодные для предвыборной кампании Дональда Трампа.

От вопросов об импичменте Трамп отмахнулся, заявив, что ничего неподобающего не сделал. "Им пора с этим заканчивать", — сказал он.

Помимо Тима Кука, в визите Трампа сопровождали министр финансов Стивен Мнучин, а также дочь и старший советник президента Иванка Трамп.

Совместное посещение завода в среду стало очередным свидетельством близких отношений между американским президентом и генеральным директором Apple. Трамп считает Кука своим другом и ранее приглашал его на ужин в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Кук также входил в состав Американского комитета по трудовой политике при президенте США. Трамп и Кук сходятся в позициях по вопросам налогообложения и торговли, но расходятся в мнениях по поводу иммиграции и защиты окружающей среды.

Трамп неоднократно критиковал Apple за то, что компания производит большинство своих смартфонов, планшетов и компьютеров в Китае. Введя пошлины на импорт товаров китайского производства, президент призывал американские компании возвращать производство в США. Между тем попытки убедить Apple пересмотреть свои цепочки поставок до сих пор имели лишь ограниченный успех.

Apple планировала в этом году перенести производство нового Mac Pro (единственного на данный момент ведущего продукта компании, собираемого в США) в Китай. Однако после того, как в сентябре администрация Трампа одобрила ходатайство компании об освобождении от обложения пошлинами 10-ти компонентов и устройств, Apple изменила свои планы, заявив, что будет производить компьютеры в Техасе, где с 2013 года сотрудничает с контрактным производителем Flex Ltd.

Компания также сообщила, что инвестировала в производство в Остине более 200 млн долларов США, правда, не уточнив, за какой период. При запуске предыдущей модели Mac Pro в 2013 году компания сообщала об инвестициях в станки и оборудование в размере 100 млн долларов.

Apple продолжает производить в Китае наиболее популярные устройства, такие как смартфоны и планшеты. По заявлениям компании, благодаря ее цепочке поставок в Китае было создано 3 млн рабочих мест. Разработкой и проектированием всех устройств занимаются специалисты Apple в Калифорнии.

Между тем, ходатайства компании об освобождении от пошлин таких устройств, как умные часы и беспроводные наушники, были отклонены. На фоне отсутствия прогресса в торговых переговорах с Китаем ожидается, что дополнительные пошлины, которые затронут смартфоны и другую продукцию Apple, вступят в силу уже в декабре.

В преддверии визита на завод Белый дом акцентировал планы Apple по созданию рабочих мест, цитируя прошлогоднее заявление компании о намерении построить вблизи Остина второй городок на 5 000 работников. В своей деятельности Apple полагается на 9 000 американских поставщиков.

Компания Dow Jones & Co., являющаяся издателем Wall Street Journal, имеет с компанией Apple коммерческое соглашение о поставке новостей через ее приложения.

Несмотря на начало в конце сентября процедуры импичмента, президент Трамп продолжает проводить митинги, организовывать мероприятия в Белом доме и осуществлять официальные визиты. В частности, в сентябре он участвовал в торжественной церемонии открытия новой фабрики Louis Vuitton.

Трамп и его советники считают создание рабочих мест ключевым аргументом в пользу переизбрания нынешнего президента на выборах 2020 года. Несмотря на замедление экономики, ее рост продолжается, компании продолжают нанимать новых работников и повышать заработную плату.

— Авторы Catherine Lucey, catherine.lucey@wsj.com и Tripp Mickle, Tripp.Mickle@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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