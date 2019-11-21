МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели и составило 227 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 219 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 227 тысяч заявок с 225 тысяч.