МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в октябре выросло на 1,9% по сравнению с показателем сентября — до 5,46 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения числа таких сделок лишь на 1,4%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в октябре осталась на уровне прошлого месяца в 2% (в октябре 2018 года — 3%).

В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,87 миллиона, в месячном выражении отмечено снижение на 2%, в годовом — рост на 5,4%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 6,2%, до 273,6 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в октябре в месячном выражении снизился на 1,6% и составил 590 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается снижение показателя на 1,7%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 5,6% в годовом выражении, до 248,5 тысячи долларов.