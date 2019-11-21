ВАШИНГТОН, 21 ноя — ПРАЙМ. МВФ пересмотрит прогноз по мировой экономике с учетом характера возможного торгового соглашения между США и КНР, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Камилла Андерсон.

"Прежде, чем давать какие-то оценки (насколько прогноз мировой экономики может быть улучшен в случае заключения торговой сделки США и Китая — ред.), необходимо увидеть, что за соглашение будет заключено сторонами. Мы приветствуем такие шаги, особенно если речь идет о всестороннем соглашении. Мы оцениваем соглашение как реверсный риск (влияние риска будет меньше в зависимости от того, насколько всесторонним будет соглашение — ред.)", — сказала она.

Андерсон напомнила, что пока по прогнозам МВФ пошлины, введенные США и Китаем, обойдутся в 0,8% мирового ВВП, или 700 миллиардов долларов.

Как следует из данных мировых бирж, торговая неопределенность продолжает оказывать давление на глобальные рынки. Сенат США на этой неделе единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге". В связи с этим Китай выразил протест, заявив, что это вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела страны.

На этом фоне на рынках обострились опасения за перспективы торговой сделки США и Китая. Агентство Рейтер уже сообщило, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет законопроект, а заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год. При этом во вторник Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение.