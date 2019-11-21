МОСКВА, 21 ноя — Dow Jones. Структурные экономические реформы Синдзо Абэ, который в среду поставил рекорд по срокам пребывания на посту премьер-министра Японии, способствовали подъему на фондовом рынке страны.

Однако эффект от этих реформ для инвесторов еще не исчерпан.

Когда в декабре 2012 года Абэ вновь занял пост премьер-министра (до этого он около года возглавлял правительство в 2006-2007 годах), многие аналитики сочли, что первые два пункта его программы, получившей название абэномики, – денежно-кредитные стимулы и гибкую налогово-бюджетную политику – будет осуществить проще, чем третий пункт – структурные реформы. На деле эффект от первых двух пунктов оказался противоречивым, в то время как недавние успехи связаны преимущественно со структурными реформами и изменениями корпоративного управления.

Японский рынок акций продемонстрировал второй наилучший результат среди всех крупных мировых рынков за прошедшие 10 лет, уступив только рынку США, и ситуация продолжает улучшаться.

Реформа корпоративного управления сделала крупные японские компании менее замкнутыми и более ориентированными на прибыль акционеров. Инвесторам стало легче добиваться от менеджмента изменений – в том числе по таким вопросам, как упрощение запутанной системы перекрестного акционерного владения. Например, в этом году Sony под давлением инвестора-активиста продала 5%-ную долю в производителе медицинской техники Olympus.

В последние годы японские компании существенно увеличили выплаты акционерам, и нет причин, по которым бы этот тренд не мог продолжаться. Дивидендные доходности, в прошлом более низкие, чем в США, достигли неплохих уровней по международным стандартам, а по сравнению с крайне низкими доходностями японских гособлигаций кажутся щедрыми. К июню этого года объемы выкупа акций достигли примерно той же величины, что и за весь 2018 год, тогда как с начала текущего срока полномочий Абэ эта цифра выросла более чем в 4 раза.

При том, что, согласно Министерству финансов, объем денежных средств на балансах японских компаний превышает 200 трлн иен (1,8 трлн долларов), эти компании могут себе позволить значительно увеличить выплаты инвесторам. Выкуп акций пока не очень распространен в Японии и не вызывает таких же споров, как в США.

Показатель прибыли на акцию избавился от традиционной обратной корреляции с иеной, указывают аналитики Morgan Stanley. И хотя иена торгуется в относительно узком диапазоне – от 104 до 115 в паре с долларом – с начала 2017 года, прибыли продолжают расти. Акции японских компаний по-прежнему чувствительны к укреплению иены, однако критики, похоже, уже не могут утверждать, что вкладывать в них деньги – это то же самое, что инвестировать в валютный рынок.

При этом для инвесторов из США ситуация выглядит еще привлекательнее, чем для местных. Разница между процентными ставками в этих двух странах приводит к тому, что долларовые инвесторы фактически могут зарабатывать, хеджируя свои валютные позиции: однолетний форвардный контракт приносит на 2,15% больше долларов, чем ставка спот, предлагая дополнительный источник дохода американским покупателям.

Однако не все, к чему прикасается Абэ, превращается в золото. Трудным остается положение банков: процентные ставки, десятилетиями остающиеся на низком уровне, мешают им зарабатывать. Японские власти склонны к чрезмерному ужесточению бюджетной политики, как в случае с недавним повышением налога с продаж. Такие своеобразные факторы, как недавно предложенные слишком жесткие правила для иностранных инвесторов, также могут оказывать давление на доходы.

Однако общий тренд преимущественно позитивен, и этим легко воспользоваться. За время правления Абэ акции японских компаний заняли важное место в любом долгосрочном зарубежном портфеле акций.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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