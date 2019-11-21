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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз продолжит искать пути реформы Всемирной торговой организации (ВТО), ведь кризис в организации намного сильнее, чем проблема возможной остановки работы апелляционного органа в декабре, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции.

"Мы продолжим смотреть, как мы можем реформировать, усилить и модернизировать ВТО, потому что кризис в ВТО намного больше, чем ситуация с апелляционным органом", — сказала она.

США много месяцев подряд блокируют начало выбора новых членов апелляционного органа ВТО, хотя без них он потеряет возможность работать уже в этом декабре.

"ВТО серьезно нуждается в реформе. Я не думаю, что она вот-вот рухнет, но если ничего не произойдет в ближайшие годы, она будет все более и более ослабевать и станет нерелевантной. Апелляционный орган – это лишь часть этого, есть и методы работы – нам нужно быть намного более прозрачными, мы должны обеспечивать, чтобы страны-члены делали то, что они обещают сделать… мы должны сделать так, чтобы вся организация работала с насущными вопросами", — также сказала Мальмстрем.

В итоге, по ее словам, необходима "основательная и достаточно радикальная реформа" ВТО, чтобы эта организация оставалась значимой для мировой торговли. Однако этого нельзя будет сделать в один момент, подчеркнула Мальмстрем.