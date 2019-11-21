МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Официальный реселлер техники Apple – re:Store — опасается, что принятие закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры может создать возможности для организации серого бизнеса по продаже техники.

Ранее в четверг Госдума приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники (например, смартфонов и компьютеров) без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.

Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, закон в том виде, в котором он принят сегодня, не содержит конкретики, ее должно определить правительство.

"Мы не знаем, какие именно приложения должны быть предустановлены, на каких именно устройствах", — сказала она РИА Новости.

В то же время, по ее словам, re:Store, как законопослушный участник рынка, обеспокоен тем, что закон был принят без консультации с ритейлерами — теми, кто будет непосредственно отвечать за его исполнение.

"Мы боимся, что подобное регулирование может затруднить работу цивилизованного ритейла, создав колоссальные возможности для организации серого бизнеса по продаже техники, ведь спрос на нее никуда не денется", — сказала Семушина. Кроме того, по ее словам, re:Store опасается возможности сокращения выбора и роста цены на устройства.