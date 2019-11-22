МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в октябре поднялись на 0,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали ускорения инфляции до 0,3%.

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились, как и в сентябре.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в октябре увеличились на 0,4% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в октябре выросли на 0,2%.