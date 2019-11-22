МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) золотодобывающей компании "Полюс" на уровне "ВВ", прогноз стабильный, сообщило агентство.

"Подтверждение (рейтинга — ред.) отражает наше мнение о том, что скорректированный левередж по средствам от операционной деятельности (FFO) "Полюса" в среднем останется на уровне 2,5x в 2019-2022 годах", — комментирует агентство свое решение.

Fitch ожидает, что "Полюс" останется в пятерке мировых лидеров по производству золота. Агентство также указывает на то, что компания находится на пути к своему рекордно высокому уровню производства в 2,8 миллиона унций в 2019 году.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.