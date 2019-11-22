Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем не может быть на равных условиях
ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле — около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.
https://1prime.ru/state_regulation/20191122/830591218.html