ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле — около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.