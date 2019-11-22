МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по окончательной оценке, увеличился до 96,8 пункта с уровня октября в 95,5 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 95,7 пункта.