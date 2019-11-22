Индекс потребительских настроений в США в ноябре вырос выше прогноза
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по окончательной оценке, увеличился до 96,8 пункта с уровня октября в 95,5 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 95,7 пункта.
https://1prime.ru/state_regulation/20191122/830591428.html