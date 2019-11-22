МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Необходимо обеспечить конкуренцию между разработчиками программного обеспечения (ПО) при реализации закона о предустановке софта на смартфоны и компьютеры, что позволит избежать коррупционной составляющей, считает гендиректор компании "Новые облачные технологии" (НОТ, разработчик "МойОфис") Дмитрий Комиссаров.

Госдума в четверг приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Перечни устройств, программ и порядок его установки будет определять кабмин. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ. Совфед рассмотрит документ 25 ноября.

Как отметил в беседе с РИА Новости глава НОТ, закон наверняка будет дорабатываться: в него заложены базовые принципы регулирования рынка, но пока отсутствуют некоторые принципиальные моменты — нет понимания, какое ПО и на какие устройства будет устанавливаться в обязательном порядке, это еще предстоит определить правительству РФ.

"На наш взгляд, необходимо соблюсти два ключевых момента. Во-первых, у пользователя всегда должен оставаться выбор и возможность скачивать какое-либо ПО, которое ему требуется. И, во-вторых, должна быть конкуренция между разработчиками софта за предустановку на те или иные устройства. Это позволит избавиться от коррупционной составляющей. Необходимо сделать так, чтобы производитель устройств мог сам выбирать программные решения от нескольких разработчиков в различных категориях программ", — сказал Комиссаров.

"Если соблюсти два этих момента, то новый закон положительно повлияет на индустрию, поскольку даст возможность российским разработчикам довести свои продукты до покупателя", — уверен он.

"Новые облачные технологии" — разработчик офисного ПО для корпоративных коммуникаций и работы с документами. С 2013 года компания создает программные продукты и облачные решения для российских пользователей под брендом "МойОфис". С марта 2016 года продукты НОТ входят в реестр российского ПО Минкомсвязи.