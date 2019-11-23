ПЕКИН, 23 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот Китая с Северной Кореей по итогам первых десяти месяцев 2019 года вырос на 14,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Товарооборот двух соседних стран в период с января по октябрь достиг 2,24 миллиарда долларов, рост в годовом выражении составил 14,8%, сумма уже приблизилась к показателю за весь прошлый год, когда товарооборот Китая и КНДР сократился на 52,4% и составил почти 2,3 миллиарда долларов.

Экспорт Китая в КНДР за указанный период вырос на 16,1% и составил 2,07 миллиарда долларов, в то время как импорт из КНДР в Китай вырос на 1,4% и составил 174,1 миллиона юаней (205,7 миллиона долларов).

Отдельно в октябре товарооборот КНР и Северной Кореи составил 287,8 миллиона долларов.

Рост товарооборота двух стран наблюдается несмотря на то, что в январе этого года Китай в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2397 объявил о полном прекращении экспорта железа, стали и промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и нефтепродуктов и ввел запрет на импорт некоторых видов зерновых и сельхозпродукции из КНДР. Помимо этого, Китай практически прекратил бизнес-контакты с северокорейскими предприятиями и запретил нанимать на работу северокорейских граждан.