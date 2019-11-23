МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Азербайджана по итогам прошлого года вырос на 14% и составил около 2,5 миллиарда долларов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на Межрегиональном форуме двух стран.

"За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Эта работа уже даёт результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14% и составил около 2,5 миллиарда долларов. Россия является главным торговым партнёром Азербайджана по импорту и партнером номер один по экспорту товаров несырьевого сектора", — сказала Матвиенко.

Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке работают около 700 совместных предприятий, добавила парламентарий. Кроме того, интенсивное взаимодействие ведётся в транспортной сфере, в частности в рамках формирования коридора "Север-Юг". "Уверена, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки через Россию и Азербайджан из Южной Азии в Европу", — заметила она.

"В настоящее время между Россией и Азербайджаном действует около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. А в прошлом году был подписан план по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года", отметила сенатор. Этот программный документ включил в себя пять "дорожных карт". Они нацелены на наращивание торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы, а также расширение гуманитарных связей.

"Считаю что высокий уровень взаимодействия наших стран – это заслуга не только профильных ведомств, но и делового сообщества", — сказала спикер. Она также отметила, что для дальнейшего укрепления наших связей в экономике необходимо по максимуму задействовать механизмы межрегионального сотрудничества.

"Сегодня торговые отношения, гуманитарные связи с Азербайджаном поддерживают 72 субъекта Российской Федерации. Лидерами являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Нижегородская, Астраханская и Свердловская области, Ставропольский и Краснодарский края", — привела пример Матвиенко.