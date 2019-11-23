Силуанов о предложении освободить малоимущих от НДФЛ: надо смотреть на плюсы и минусы
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
"Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах съезда ЕР.
Ранее с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин.
https://1prime.ru/state_regulation/20191123/830592713.html