МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Решение по компенсациям авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.

"Это вопросы 2020 года", — сказал Дитрих, отвечая на вопросы, когда могут начаться выплаты, когда будет определён их механизм и есть ли средства на них.

"Сейчас конец ноября, и бюджет 2019 года, его исполнение уже находятся, практически на своей финишной прямой, дополнительные возможности по финансированию мероприятий в этом году, мы по сути, все исчерпали, всё то, что возможно было из дополнительных источников или из перераспределений, мы уже профинансировали", — добавил министр.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.