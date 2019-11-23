МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Выплаты субсидий российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году при наличии такой возможности, основная часть выплат состоится в 2020 году, заявил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Замминистра транспорта Александр Юрчик ранее говорил, что правительство РФ перенесло решение по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 2020 год, выплаты могут быть растянуты по времени.

"Нам бы очень хотелось дать надежду нашим авиакомпаниям на компенсацию затрат разовых 2018 года на керосин, это важно и с точки зрения подведения итогов года и различных аудиторских мероприятий, которые у них традиционно проходят по итогам года, если возможность выплатить хотя бы небольшой объём в этом году останется, мы ей, конечно, воспользуемся, но основная часть компенсаций по керосину, это, конечно, 2020 год", — сказал Дитрих.

В конце октября Юрчик говорил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по топливу в 2019 году. Минтранс предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял журналистам, что правительство РФ будет анализировать реальные потребности авиакомпаний в компенсациях по топливу, их убытки связаны не только с ценами на авиакеросин.