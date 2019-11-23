МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Минтранс РФ может приступить к структурированию проекта новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начать в первом квартале 2020 года, рассказал журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

"По поводу трассы Джубга-Сочи — это на сегодняшний день, скорее, не проект в полном понимании этого слова, а, скорее, бизнес-идея, которая является следствием потребности наших граждан в нормальном передвижении, региона, в целом страны, потому что Черноморское побережье — это основное место отдыха россиян. И Краснодарский край, и крымское побережье должны быть обеспечены особым транспортным сообщением", — сказал министр.

"Минтранс сможет упаковать его, с моей точки зрения,… первые наметки, скажем, по каким-то подходам, мы, скорее всего, сможем увидеть в декабре, а обсуждение этих подходов можем начать в первом квартале будущего года", — также добавил он.

Министр напомнил, как в октябре 2018 года из-за схода селей ряд районов Сочи оказался отрезанным от "большой земли" в части железнодорожного и автомобильного сообщения. "Здесь конкурирующие маршруты просто должны быть, но для этого их нужно упаковать и сформировать в виде проекта. Сейчас мы подходим к этому, как отдельные участки автодороги, которая могла бы стать дублирующим направлением вокруг самых загруженных мест по трассе "Джубга-Сочи". Так, это третий этап обхода Сочи, его продолжение, которое в свое время еще проектировали в процессе подготовки к Олимпиаде, это обход Туапсе — один из самых загруженных участков", — описывает свое видение Дитрих.

По его мнению, можно было бы начать с реализации этих проектов, поскольку они не настолько капиталоемкие, как весь проект целиком (оценен примерно в 1,6 триллиона рублей), но в последующем смогли бы составить основу дублера существующей дороги. "Конечно, дорога требует того, чтобы были сделаны дублирующие направления. То же можно сказать и о железной дороге — частое движение поездов по побережью не дает ни нормально развиваться курорту, ни нормально жить тем, кто там сейчас проживает", — резюмировал Дитрих.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры. Тем не менее, Минтранс РФ считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 километров нецелесообразным: слишком высока цена – 1,6 триллиона рублей, а проект технически сложный. В июле предправления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко говорил, что сроки реализации проекта станут известны в январе 2020 года. По его словам, сейчас стоит задача обеспечить максимально быстрый проезд к Черному морю, к Сочи. Для этого необходимо создать дорогу, которая, например, позволит преодолевать участок от Джубги до Сочи не за пять-восемь часов, а за полтора часа.