МИНСК, 23 ноя /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 24 ноября вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. Нынешнее изменение цен на автотопливо на внутреннем рынке Белоруссии — 23-е по счету в текущем году, чаще цены повышались на копейку. В предыдущий раз цены менялись с 29 сентября, в очередной раз выросли на одну копейку. Тогда в "Белнефтехиме" отметили, что за сентябрь 2019 года средняя котировка нефти, по оценке, составила 63 доллара за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса нацвалюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%.

"С учетом роста на 10% цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", — говорится в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,59 белорусского рубля (49,35 российского рубля, или 0,77 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,69 белорусского рубля (52,46 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,91 белорусского рубля (59,29 российского рубля, или 0,93 доллара), ДТ – 1,69 белорусского рубля (52,46 российского рубля, или 0,82 доллара).

Ранее в концерне подчеркивали, что розничные цены на топливо в республике устанавливаются с учетом стратегии их "максимального сдерживания". В 2018 году розничные цены на топливо в республике менялись 27 раз, в основном увеличивались на 1 белорусскую копейку.