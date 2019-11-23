МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн — пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

В сентябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что урожай пшеницы ожидается на уровне 78 миллионов тонн. Такие же данные он представил в четверг. Урожай зерновых в целом составит 120 миллионов тонн, сказал Патрушев.

"Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году", — сказал Гордеев в субботу.

Гордеев уточнил, что пшеницы будет собрано около 75 миллионов тонн. "Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы", — заключил он.