МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.

По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.

"Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла — 53 миллиона тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны", — сказал он.