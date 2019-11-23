Урожай свеклы в 2019 году стал рекордным в российской истории - вице-премьер
МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.
По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
"Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла — 53 миллиона тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны", — сказал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20191123/830593173.html