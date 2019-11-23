Добавлены детали о картофеле, молоке и мясе и о господдержке (после третьего абзаца).

МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.

По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.

"Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла — 53 миллиона тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны", — сказал он.

Гордеев также указал на рост урожайности к 2018 году и в других культурах, в том числе в картофеле. "Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения", — сказал он.

Вице-премьер далее сообщил, что производство мяса и молока выросло на 2%.

"По экспорту ожидаем 24 миллиарда долларов", — сказал Гордеев.

При этом он добавил, что общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составляет 318 миллиардов рублей. "Это на 20% больше, чем в прошлом году. Мониторинг показывает, что 99% будут доведены до сельхозпроизводителей до конца года", — сказал вице-премьер.