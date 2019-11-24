МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что США осталось около двух месяцев, чтобы использовать санкции или принять законопроект и остановить российский "Северный поток-2".

По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", были добавлены в проект закона о национальной обороне на 2020 год.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае включения санкций в оборонный бюджет "Россия будет вынуждена искать другие способы реализации" "Северного потока-2".

В то же время Риш добавил, что палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.