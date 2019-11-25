МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Пресненский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос об аресте заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте еще 22 ноября, но не предоставило достаточных доказательств ее причастности к инкриминируемому преступлению. Поэтому суд продлил срок задержания и отложил рассмотрение ходатайства, чтобы дать сторонам возможность предоставить дополнительные данные.

Защита просила суд оставить ее на свободе — обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях. Прокурор же не смог определиться с позицией — представленных следствием материалов ему не хватило, чтобы решить, необходимо ли заключение Голосной под стражу.

Голосной предъявлено обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, следствие проверяет ее на причастность к другим преступлениям.

Согласно материалам следствия, Голосная не провела мероприятия, предусмотренные регламентом, но составила документы. В итоге не были уплачены необходимые налоги. Показания против нее дали исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и еще один сотрудник ведомства. Пальцев находится под домашним арестом. По словам следователя, среди свидетелей по делу много подчиненных Голосной.

По данным "Коммерсанта", расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, пишет газета, речь может идти о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС. Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.

Как говорится на сайте ведомства, Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.

Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.