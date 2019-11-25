МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение назначить на должность гендиректора "Российского экологического оператора" бывшего министра строительства и ЖКХ, действующего аудитора Счетной палаты Михаила Меня, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

В понедельник на сайте кабинета министров было опубликовано распоряжение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева. "В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления", — сказал Гордеев, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам заместителя председателя правительства, практика работы "Российского экологического оператора" в текущем году показала, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, "помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков, требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями".

"Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса – от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО", — добавил вице-премьер.