МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Рост российского ВВП в 2019 году составит примерно 1%, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Их мнение в целом совпадает с прогнозами МВФ и Всемирного банка. На этом фоне заявленный правительством РФ рост экономики в 1,3% выглядит оптимистично.

В понедельник, 25 ноября, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Совфеде сообщил, что рост ВВП в 2019 году будет не ниже 1,3%. "Что касается темпов роста, то мы видим, что динамика экономического роста нарастает. В октябре за 10 месяцев мы увидели темпы роста уже 2,2%. Посмотрим, насколько этот тренд будет стабильный, но тем не менее, начинают работать национальные проекты, начинают работать меры, которые принимали для стимулирования экономического роста, и мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно, выше, чем мы спрогнозировали", — сказал он.

Его слова идут вразрез с мнением международных организаций. Например, МВФ в октябре ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 год – до 1,1%, а вот на 2020 год сохранен на уровне 1,9%. Прогноз Всемирного банка по экономическому росту России в октябре снижен уже четвертый раз и в настоящее время составляет 1%.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВВП

К сожалению, международная обстановка дает о себе знать, включая санкционную политику и торговые войны между странами. И если к санкциям отечественная промышленность как-то приспособилась, то освоение новых рынков потребует некоторого времени, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее прогнозу, рост ВВП РФ в 2019 году ожидается на уровне 1%-1,3%.

Так же считает аналитик Локо-банка Андрей Люшин. Торговые конфликты добавляют обеспокоенности рынкам: снижение темпов мировой экономики подразумевает сокращение спроса на сырье одновременно с падением цен на энергоносители, говорит он.

Так, в октябре Минэнерго обновило проект Энергостратегии России до 2035 года, в котором подтвердило, что текущий и перспективный объем спроса на внутреннем рынке на основные виды продукции российского ТЭК является недостаточным для инновационного развития.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов тоже ожидает дальнейшего ухудшения динамики экспорта и сохранения слабой инвестиционной активности и дает прогноз по росту экономики РФ в 1% в текущем году.

"Старт года был достаточно слабый – рост за первое полугодие всего 0,7% из-за инфляционного шока (повышение НДС, ускорение роста цен на продукты питания), поэтому картина за весь год выглядит слабее 2018", — отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

По итогам второго полугодия ожидается ускорение темпов роста ВВП до 1,6%-2,1% на фоне поступательного восстановления потребительской активности. Прогноз Росбанка на весь 2019 год – 1,3%.

Попов также считает, что более активное замедление инфляции во второй половине года и усиление дезинфляционных рисков приведет к техническому росту реальных располагаемых доходов населения. Тенденция, вероятно, продолжится в IV квартале и будет усилена индексацией заработных плат бюджетников, что, вероятно, обеспечит более быстрый рост конечного потребления домохозяйств до конца года. Несмотря на это, сохраняются существенные риски дальнейшего ухудшения роста в добыче полезных ископаемых и более значимого снижения чистого экспорта.

Еще один фактор, положительно повлиявший на экономический рост в 2019 году, — рост сельского хозяйства, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Он прогнозирует оптимистичные 1,3% увеличения ВВП. По данным Минэкономразвития, в течение 2019 года показатели роста в сельском хозяйстве были одними из самых высоких. Так, в первом квартале он составил 1,1%, во втором – 1,2%, в июле достиг 5,9%.

ЧТО БУДЕТ В 2020 ГОДУ

Прогнозы аналитиков на 2020 год находятся в более широком диапазоне: рост ВВП от 1,4% до 2,3%. Главным драйвером для экономики станет реализация национальных проектов, хотя в ее успехе эксперты сомневаются.

"Пока нет уверенности в способности правительства эффективно потратить средства, заложенные под национальные проекты", — говорит главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова и дает прогноз на 2020 год — 1,4%. Ее мнение разделяет Люшин и добавляет, что бюджеты по нацпроектам освоены не более чем на 50%. В то же время его прогноз немного лучше — 1,5% роста экономики РФ.

"Я прогнозирую рост ВВП в 2020 году на уровне 2%-2,3% при условии активизации деятельности в сфере нацпроектов. Если же их исполнение будет так же отставать от графика, как и в 2019 году, рост ВВП вряд ли превысит 1,5%", — согласен с ними Тихомиров.

Новикова дает схожий прогноз – 1%-1,5%. Она обращает внимание на то, что развитие нацпроектов внутри страны потребует определенного пересмотра взаимодействия экономических агентов между собой с перспективой более эффективной работы институтов.

"А пока мы говорим только об инвестициях государства в упомянутые проекты", — отмечает она.

Попов упоминает и другие факторы. Рост ВВП в 2020 году должен быть более динамичным за счет стимулирующей политики денежных властей (снижение ключевой ставки, смягчение кредитных условий, улучшения ритмичности и повышение объема госрасходов, в том числе из ФНБ) и дальнейшего снижения инфляции (в первом полугодии ниже 3% в годовом выражении). Тем не менее, как минимум в первую половину года ухудшение внешнеэкономической деятельности и слабая инвестиционная активность будут ограничивать динамику ВВП. По оценке Промсвязьбанка, в 2020 году рост ВВП составит 1,9%.