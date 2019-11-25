МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Российские регионы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями из Чехии и локализации их производства, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с его чешским коллегой Мирославом Томаном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, сферах инвестиций и цифровизации АПК. Минсельхоз указывает, что на территории РФ совместно с компаниями Чехии реализуется ряд проектов в сфере сельского хозяйства.

"К их числу относится российско-чешское селекционно-племенное предприятие по совершенствованию голштинской породы КРС в Самарской области и производство мясной продукции во Владимирской области. При этом российские регионы проявляют заинтересованность в дальнейшем привлечении новых компаний из Чехии к сотрудничеству и локализации их производства в России", — отмечается в сообщении.

Глава Минсельхоза РФ отметил рост товарооборота сельхозпродукции и продовольствия между странами. По его словам, отечественные производители готовы наращивать поставки в Чехию зерновых, масложировой продукции, кондитерских изделий, готовых пищевых продуктов.

"В текущих экономических условиях считаем важным выстраивать наши взаимоотношения, опираясь не только на взаимную торговлю, но в большей степени — на создание совместных предприятий. В настоящее время в России обеспечены комфортные условия для работы иностранных компаний в агропромышленном секторе, оказывается необходимая господдержка", — сказал Патрушев, слова которого приводит министерство.