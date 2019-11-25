МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает наделить Банк России дополнительными полномочиями по оценке реальных бенефициаров финансовых организаций для применения обеспечительных мер.

"У Банка России должно быть полномочие по использованию неформальных способов оценки реальных бенефициаров, реальных контролирующих лиц в организациях — во всех финансовых организациях для того, чтобы применить меры обеспечительные, причем в ускоренном порядке, для того, чтобы ограничить вывод активов, вывод средств", — сказал Аксаков на конференции "Розничный инвестор".

Он также предлагает дать возможность ЦБ привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, которые влияли на работу соответствующей финансовой организации.

Депутат отметил, что идея наделения ЦБ РФ дополнительными полномочиями возникла, в частности, в связи с недобросовестным отношением некоторых страховых компаний. Аксаков напомнил, что ранее массовым розничным инвестором в РФ были участники долевого строительства. По его оценке, ежегодно до двух триллионов рублей российские граждане вкладывали в жилищное строительство.

"Последняя ситуация связана с тем, что некоторые страховые компании не перечисляют деньги в компенсационный фонд. Одна быстренько обанкротилась для того, чтобы не перечислять, очевидно, она и не собиралась этого делать и вывела активы, которые могли бы пополнить компенсационный фонд, используемый для дольщиков", — добавил глава думского комитета по финансовому рынку.

"То есть вот в этом вопросе мы идем по пути ужесточения, повышения гибкости, оперативности реакции. Минфин нас в этом тоже поддерживает. Ну и Банк России вроде бы тоже поддерживает. Так что в ближайшее время вот такие изменения, связанные тоже с розничным инвестированием, скорее всего, будут приняты", — также отметил он.