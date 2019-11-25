МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Финансово-экономический блок правительства РФ выступает за максимальное вовлечение активов в приватизацию, заявил журналистам министр экономического развития страны Максим Орешкин.

"Финансово-экономический блок выступает за максимальное вовлечение активов в приватизацию", — сказал он.

Орешкин также отметил, что в этом случае задача пополнения бюджета — не главное.

"Вопрос пополнения бюджета не стоит, ключевая задача — повышение прозрачности и качества корпоративного управления, привлечение финансовых ресурсов в компании для реализации их инвестиционных программ", — объяснил он.