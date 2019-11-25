МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. ЦБ РФ изучает целесообразность освобождения от сопутствующих издержек переводов зарплат на счета в других банках в качестве одной из мер борьбы с так называемым "зарплатным рабством", следует из доклада "Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке".

На сложившуюся монополию в сегменте "зарплатных проектов" в начале года обратили внимание представители трех частных кредитных организаций — Альфа-банка, "Тинькофф банка" и Совкомбанка. В качестве одного из способов снизить монополию госбанков было предложено создание централизованного зарплатного реестра. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркивала необходимость "найти развязки" в этом вопросе и заявляла тогда, что не считает проблему надуманной, но идея создания реестра несет в себе риски, например, задержки зарплат.

"Предоставление права работнику на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках снизит издержки переключения между услугами разных банков", — сказано в документе.

В качестве еще одной меры по борьбе с "зарплатным рабством" ЦБ продолжает рассматривать получение зарплаты через запущенную в январе Систему быстрых платежей. По мнению авторов доклада, это будет препятствовать работодателю в ограничении работника в выборе банка для получения зарплаты.

Кроме того, ЦБ предлагает установить обязанность предоставления выбора "зарплатного проекта" среди нескольких банков для отдельных категорий работодателей — в первую очередь, госорганов и госкомпаний. Эта мера призвана расширить доступ банков к клиентской базе таких проектов и усилить конкуренцию за работников – держателей зарплатных карт.

Еще один из возможных вариантов — упрощение смены обслуживающего текущие счета банка: принимающий банк переносит баланс со старого текущего счета на новый вместе со всеми последующими платежами, которые будут приходить на старый счет, что, по мнению регулятора, позволит снизить издержки потребителя при переключении на услуги другого банка.