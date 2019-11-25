МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. ЦБ РФ изучает целесообразность лишения госбанков конкурентного преимущества по сравнению с частными кредитными организациями с помощью публичного контроля за полученными ими от государства деньгами, следует из доклада "Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке".

"Конкурентный нейтралитет предусматривает создание равных условий для участников рынка, в том числе независимо от типа их собственника. Госбанки не должны использовать финансовую и иную помощь от государства, полученную для выполнения социально?экономических функций, в целях получения преимущества при ведении коммерческой деятельности, которую они должны вести наравне с частными банками", — сказано в документе.

"В связи с этим необходимо осуществлять публичный контроль полученной госбанками помощи от государства и результатов ее использования", — гласит одна из возможных мер повышения конкуренции на финрынках.

Кроме того, в целях усиления конкуренции регулятор изучает целесообразность дополнительного ограничения слияний и поглощений.

"Создание законодательных ограничений для совершения участниками финансового рынка сделок слияний и поглощений, в случае если доля объединенной компании превысит 30% хотя бы на одном из сегментов финансового рынка, что позволит предупредить чрезмерную консолидацию и ослабит предпосылки для излишнего усиления концентрации", — предлагают авторы доклада.