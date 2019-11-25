МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили российского производства, импортная техника существенно не подорожает, говорится в сообщении ведомства.

"Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки", — передал через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров.

"В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", — добавил он.