МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Информация при продаже финансовых продуктов банками и профучастниками должна быть понятной и не вводить в заблуждение граждан, отмечают эксперты ЦБ РФ в консультативном докладе о подходах к реализации политики развития конкуренции на финансовом рынке.

"Мы полагаем, что при продаже финансового продукта информация должна быть представлена в понятной и не вводящей в заблуждение форме, а предлагаемые финансовые продукты должны соответствовать потребностям, квалификации и возможностям клиентов", — отмечается в докладе.

"Кроме того, важно, чтобы представляемая информация о финансовом продукте давала возможность потребителю сравнивать сопоставимые предложения и выбирать наиболее подходящее. Этому способствует работа Банка России по стандартизации представления информации о тарифах и иных свойствах финансовых услуг", — добавляется там же.

Сложные описания финансовых продуктов могут заставить потребителя считать, что принятие финансовых решений недостижимо для него, и он будет следовать по пути наименьшего сопротивления, а не делать осознанный выбор, считают эксперты ЦБ РФ.

В этих условиях потребители могут оказываться обладателями финансовых продуктов, которые наименее им подходят исходя из их квалификации, возможностей и потребностей, или с них будет взиматься сверхвысокая комиссия, добавляют они.

В качестве одного из примеров они приводят продвижение так называемых "лестничных вкладов", когда срок вклада разбивается на периоды, для каждого из которых предусмотрена своя ставка. "Итоговая доходность такого вклада – среднее от этих ставок, но банки, рекламируя такие вклады, часто делают акцент на максимальной ставке, причитающейся, как правило, на ближайший период. Мы полагаем, что использование подобных практик также наносит вред конкуренции", — указывают эксперты Банка России.