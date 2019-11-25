МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Снижение доли государственного участия в российском финансовом секторе в среднесрочной перспективе необходимо для развития конкуренции на финансовом рынке, отмечают эксперты ЦБ РФ в консультативном докладе о подходах к реализации политики развития такой конкуренции.

"Мы полагаем, что для развития конкуренции на финансовом рынке в среднесрочной перспективе необходимо снижать государственное участие в финансовом секторе", — указывается в докладе. При этом особенности существующей среды должны учитываться регулятором при постановке цели и выборе подходящих инструментов для развития конкуренции, обращают внимание эксперты регулятора.

Так, они считают, что попытка изменения конкурентных условий за счет кардинальных мер, направленных на резкое снижение доли доминирующих игроков на рынке, может привести к исчезновению основных конкурентных преимуществ таких игроков – экономии на масштабе и способности внедрять масштабные инновации, а это, в свою очередь, неизбежно скажется на росте стоимости услуг, предлагаемых участниками рынка, и замедлении рыночного развития.

"Развитие конкуренции на финансовом рынке для Банка России не является самоцелью. В нормальной бизнес-модели источником средств для развития финансовых компаний является потребитель, он же платит в конечном счете и за слабую конкуренцию", — также отмечается в докладе и указываются три ориентира для достижения целевого состояния конкурентной среды на финансовом рынке.

Во-первых, речь идет о потребителях, которые своим выбором влияют на характер предложения и, таким образом, становятся движущей силой конкуренции. Во-вторых, результаты конкурентной борьбы должны иметь рыночную основу и побуждать участников рынка к дальнейшему соперничеству. Нерыночные факторы, привилегии или особые условия отдельных участников, наоборот, формируют ощущение несправедливости и снижают стимулы к ведению и развитию бизнеса в масштабах рынка.

Третий ориентир – формирование "проконкурентной" среды, в которой развиваются новые финансовые технологии и действует гибкое регулирование, не препятствующее позитивным изменениям на рынке, где мелкие компании имеют доступ к платформенным решениям и аутсорсингу. Целевые ориентиры показывают участникам финансового рынка, какие практики конкуренции являются, по мнению Банка России, продуктивными и на какие рыночные проявления регулятор считает необходимым реагировать.